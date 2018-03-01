Asus ZenFone Max (M1), MWC 2018 Kapsamında Tanıtıldı

Asus, MWC 2018 etkinliğinde birçok yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkardı. ZenFone 5, ZenFone 5z ve ZenFone 5 Lite modellerinin yanı sıra bataryası ile dikkat çeken yeni ZenFone Max (M1) modeli de sahnedeydi. 5,5 inç boyutunda 1440×720 piksel çözünürlüklü %83 ekran/gövde oranına sahip 400 nit parlaklık sunan ekran ile gelen akıllı telefon, 4.000 mAh kapasiteli bataryası ile günlük olarak aktif kullanıcıların dikkatini çekiyor. Snapdragon 425 ya da Snapdragon 430 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, 2 GB RAM / 16 GB – 32 GB depolama ve 3 GB RAM / 32 GB depolama seçenekleri ile satın alınabilecek. Grafik birimi olarak da Adreno 308 kullanılmış.

147.30 x 70.90 x 8.70 mm boyutlarında ve 150 gram ağırlığında olan Asus ZenFone Max (M1), f/2.0 diyaframlı 13 MP ve geniş açılı 8 MP çözünürlükte çift arka kamera ve f/2.2 diyaframlı 8 MP çözünürlükte ön kamera ile geliyor. Ayrıca arka tarafında parmak izi sensörü de bulunuyor.

Çift SIM ve microSD kart desteği olan ve Android 8.0 işletim sistemi ile kutusundan çıkan ZenFone Max (M1), üç farklı renk seçeneği ile birlikte satın alınabilecek. Telefonun satış fiyatı ise henüz belli değil.