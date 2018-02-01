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Asus Zenfone 5 Lite Sızdırıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 23:08 - Tarih: 12 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Asus Zenfone 5 LiteAsus‘un 25 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması beklenilen yeni akıllı telefonu Zenfone 5 Lite, internet ortamında sızdırıldı. Sızdırma bilgilerine göre dört kamerası ile dikkat çeken akıllı telefon, 5.7 ya da 6.0 inç boyutlarında 18:9 Full HD+ çözünürlüklü ekran seçenekleri ile gelebilir. Akıllı telefonun kamera yönünden ön tarafında 20 MP’lik çift selfie kamerası ve arka tarafında da 16 MP’lik çift kamerası bulunabilir. Ayrıca telefonun ön kamerasında bokeh efekti ve güzellik modu gibi özellikler bulunması bekleniyor. Telefonun tüm özelliklerini ise Mobil Dünya Kongresi kapsamında öğrenmeyi bekliyoruz.

Asus Zenfone 5 Lite

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