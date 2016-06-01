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Asus Pegasus 4S Tanıtıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:08 - Tarih: 05 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Asus Pegasus 4S TanıtıldıAsus, orta segmente konumlandırdığı uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Pegasus 4S’i tanıttı. Çerçevesiz tasarımlı 5.7 inç büyüklüğünde 720p çözünürlüklü ekran ile karşımıza çıkan Asus Pegasus 4S, 8 çekirdekli MTK6760T işlemcisinden ve 3/4 GB RAM seçeneklerinden gücünü alıyor. Ayrıca Android 7.0 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak ve 32/64 GB dahili depolama seçenekleri ile satın alınabilecek olan akıllı telefon, çift arka kamerası ile dikkat çekiyor.

Arka tarafında 16 MP ve 8 MP çift kameranın yer aldığı modelin ön tarafında da 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. 4.030 mAh kapasiteli bataryası ile gelecek olan Asus Pegasus 4S’in çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz belli değil.

Asus Pegasus 4S Tanıtıldı

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