Asus, orta segmente konumlandırdığı uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Pegasus 4S’i tanıttı. Çerçevesiz tasarımlı 5.7 inç büyüklüğünde 720p çözünürlüklü ekran ile karşımıza çıkan Asus Pegasus 4S, 8 çekirdekli MTK6760T işlemcisinden ve 3/4 GB RAM seçeneklerinden gücünü alıyor. Ayrıca Android 7.0 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak ve 32/64 GB dahili depolama seçenekleri ile satın alınabilecek olan akıllı telefon, çift arka kamerası ile dikkat çekiyor.

Arka tarafında 16 MP ve 8 MP çift kameranın yer aldığı modelin ön tarafında da 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. 4.030 mAh kapasiteli bataryası ile gelecek olan Asus Pegasus 4S’in çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz belli değil.