Asus, Güncellenmiş ZenBook 13 Modelini Tanıttı

Asus, CES 2018 etkinliği kapsamında güncellenerek eskiye oranla daha hafif ve güçlü hale gelen ZenBook 13 dizüstü modelini tanıttı. Metal kasasıyla sadece yaklaşık 950 gram ağırlığa sahip olan model, oldukça hafif olarak karşımıza çıkıyor. Intel Core i7 işlemci ve 16 GB RAM ile güçlendirilen yeni ZenBook 13, 1 TB PCIe SSD ve tek şarjda 15 saate kadar kullanım imkanı sunan bataryası ile geliyor. Yaz aylarında satışa çıkması beklenen dizüstü bilgisayarın fiyatı ise henüz belli değil.