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Asus, Dünyanın En Hafif İş Bilgisayarını Duyurdu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:39 - Tarih: 04 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Asus, Dünyanın En Hafif İş Bilgisayarını DuyurduDaha çok iş odaklı kullananlar ve sürekli olarak dizüstü bilgisayarını yanında taşımak isteyenler ağırlık faktörünü düşünerek, büyük ekranlardan vazgeçip küçük ekranlı bilgisayarlara yönelebiliyorlar. Asus, bunu düşünerek “Dünyanın en hafif iş bilgisayarı” olarak tanıttığı yeni modeli ile yüksek performansı, büyük ekranı ve hafifliği bir arada sunuyor. 13 inç boyutlarındaki gövdeye 14 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranın sığdırıldığı Asus B9440, Intel Core i5 ve i7 işlemci seçeneğine ek olarak 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile geliyor. Yaklaşık 1 kg ağırlığında olan ve mayıs ayında piyasaya sürülecek olan bilgisayarın satış fiyatının ise yaklaşık 999 dolar olarak açıklandığı belirtelim.

Asus, Dünyanın En Hafif İş Bilgisayarını Duyurdu

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