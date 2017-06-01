Ubisoft tarafından geliştrilen ve Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen yeni üyesi AC: Origins için yeni bir video paylaşıldı. Oyunun direktörü Ashraf Ismail, oyundaki dövüş sistemi hakkında bilgiler verirken kullanılan silahın ne kadar önemli olduğunu dile getiriyor. Açıklamalara göre hunter bow, warrior bow, rapid-fire bow, preadator bow, çıplak el, kılıç – kalkan, mızrak, balyoz gibi büyük ve ağır silahlar, büyük baltalar, sopalar ve iki ele de alınabilen kılıçlar gibi yakın ve uzak mesafe silahları olduğu belirtiliyor. 27 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek olan Assassin’s Creed: Origins için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.