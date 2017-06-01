Ubisoft tarafından geliştirilen ve Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen yapımı Assassin’s Creed: Origins için resmi PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Serinin takipçileri tarafından heyecanla çıkışı beklenen yapım, 27 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyorsanız, aşağıdaki minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Assassin’s Creed Origins PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versiyonlar)

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versiyonlar) İşlemci: Intel Core i5-2400s 2.5 GHz veya AMD FX-6350 3.9 GHz veya eşdeğeri

Intel Core i5-2400s 2.5 GHz veya AMD FX-6350 3.9 GHz veya eşdeğeri Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R9 270 (2048 MB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)

NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R9 270 (2048 MB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi) RAM: 6 GB

6 GB HDD: 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri: