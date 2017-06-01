Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.308 yazıda 7.787 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Assassin’s Creed Origins için PC Sistem Gereksinimleri Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:53 - Tarih: 06 Ekim 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Assassins Creed Origins için PC Sistem Gereksinimleri GeldiUbisoft tarafından geliştirilen ve Assassin’s Creed serisinin merakla beklenen yapımı Assassin’s Creed: Origins için resmi PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Serinin takipçileri tarafından heyecanla çıkışı beklenen yapım, 27 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyorsanız, aşağıdaki minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Assassins Creed Origins için PC Sistem Gereksinimleri Geldi

Assassin’s Creed Origins PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versiyonlar)
  • İşlemci: Intel Core i5-2400s 2.5 GHz veya AMD FX-6350 3.9 GHz veya eşdeğeri
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R9 270 (2048 MB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
  • RAM: 6 GB
  • HDD: 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versiyonlar)
  • İşlemci: Intel Core i7- 3770 3.5 GHz veya AMD FX-8350 4.0 GHz
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 280X (3 GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 50 GB
Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri