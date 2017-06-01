Ubisoft‘un iki senelik aradan sonra merakla beklenen yeni oyunu Assassin’s Creed: Origins, 27 Ekim 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC kullanıcıları için çıkışını yapacak. Bugün de oyun için inceleme puanları yavaş yavaş gelmeye başladı. Yayınlanan inceleme puanlarına baktığımızda başarılı sayılacak puanların alındığını görüyoruz. Eski Assassin’s Creed oyunlarına göre daha başarılı bulunan Assassin’s Creed: Origins için yayınlanan inceleme puanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Assassin’s Creed: Origins İnceleme Puanları