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Assassin’s Creed: Origins için İnceleme Puanları Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:10 - Tarih: 26 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Assassins Creed: Origins için İnceleme Puanları GeldiUbisoft‘un iki senelik aradan sonra merakla beklenen yeni oyunu Assassin’s Creed: Origins, 27 Ekim 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC kullanıcıları için çıkışını yapacak. Bugün de oyun için inceleme puanları yavaş yavaş gelmeye başladı. Yayınlanan inceleme puanlarına baktığımızda başarılı sayılacak puanların alındığını görüyoruz. Eski Assassin’s Creed oyunlarına göre daha başarılı bulunan Assassin’s Creed: Origins için yayınlanan inceleme puanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Assassins Creed: Origins için İnceleme Puanları Geldi

Assassin’s Creed: Origins İnceleme Puanları

  • GamesRadar+ – 5/5
  • Game Informer – 8.5
  • Critical Hit – 9
  • RPG Site – 6
  • Gamespot – 7
  • Easy Allies – 3.5/5
  • Hobby Consolas – 93/100
  • Forbes – 9.25
  • IGN – 9
  • USgamer – 4.5/5
  • Polygon – 8.5
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