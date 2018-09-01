Assassin’s Creed Odyssey için PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Ubisoft tarafından geliştirilen ve oyunseverlerin merakla beklediği Assassin’s Creed Odyssey için resmi PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Antik Yunanistan’da geçecek olan oyunun haritası 130 km² olup, Origins’in haritasından %62 daha büyük. Sisteminizin oyunu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyorsanız, aşağıda paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca oyun için IGN tarafından yayımlanan 11 dakikalık oynanış videosunu da yine aşağıdan bulabilirsiniz. Son olarak, Assassin’s Creed Odyssey’in 5 Ekim‘de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacağını belirtelim.

Assassin’s Creed Odyssey PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX 6300 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 3.1 GHz, Ryzen 3 – 1200

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 (2GB VRAM Shader Model 5.0) ya da NVIDIA GeForce GTX 660

RAM: 8 GB

Çözünürlük: 720p

FPS: 30

HDD: 46 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX-8350 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 3.5 GHz, Ryzen 5 – 1400

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290X (4 GB VRAM Shader Model 5.0) veya daha iyisi ya da NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB)

RAM: 8 GB

Çözünürlük: 1080p

FPS: 30

HDD: 46 GB

Önerilen 4K Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 1700X 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 4.2 GHz

Ekran Kartı: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB VRAM Shader Model 5.0)

RAM: 16 GB

Çözünürlük: 4K

FPS: 30

HDD: 46 GB

Assassin’s Creed Odyssey Oynanış Videosu