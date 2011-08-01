Aşk Tesadüfleri Sever 2 için Yeni Teaser Geldi

2011 yılında yaklaşık 2.5 milyon kişi tarafından izlenen Aşk Tesadüfleri Sever filminin devamı olan Aşk Tesadüfleri Sever 2 için yeni bir teaser yayınlandı. Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve Nuran Evren Şit tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen ve Eli Mango gibi isimler yer alıyor.

31 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek olan Aşk Tesadüfleri Sever 2 için yayınlanan teaser'ı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Aşk Tesadüfleri Sever 2 Teaser İzle