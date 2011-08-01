Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Aşk Tesadüfleri Sever 2 için Yeni Teaser Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:26 - Tarih: 24 Kasım 2019 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Aşk Tesadüfleri Sever 22011 yılında yaklaşık 2.5 milyon kişi tarafından izlenen Aşk Tesadüfleri Sever filminin devamı olan Aşk Tesadüfleri Sever 2 için yeni bir teaser yayınlandı. Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve Nuran Evren Şit tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen ve Eli Mango gibi isimler yer alıyor.

31 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek olan Aşk Tesadüfleri Sever 2 için yayınlanan teaser'ı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Aşk Tesadüfleri Sever 2 Fragman İzle

Aşk Tesadüfleri Sever 2 Teaser İzle

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri