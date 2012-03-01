Türk sinema dünyasının en çok güldüren komedi filmlerinden biri olan G.O.R.A.‘nın devam filmi Arif ve 216, geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz tarafından duyurulmuştu. Şimdi de filmin ilk afişi yayımlandı ve vizyon tarihi belirtildi. Senaristliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü’nün yer aldığı Arif ve 216‘da 216 karakterini oynayan Ozan Güven, Cem Yılmaz ile başrolü paylaşacak. Onlara eşlik eden kadın başrol oyuncusu da Seda Bakan oldu. Vizyon tarihi olarak da Cem Yılmaz, yaptığı açıklama ile Arif ve 216′nın 2018 yılında vizyona gireceğini açıkladı.