Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.849 yazıda 7.469 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Arif ve 216′nın İlk Afişi ve Vizyon Tarihi Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:55 - Tarih: 14 Mart 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Arif ve 216nın İlk Afişi ve Vizyon Tarihi GeldiTürk sinema dünyasının en çok güldüren komedi filmlerinden biri olan G.O.R.A.‘nın devam filmi Arif ve 216, geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz tarafından duyurulmuştu. Şimdi de filmin ilk afişi yayımlandı ve vizyon tarihi belirtildi. Senaristliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü’nün yer aldığı Arif ve 216‘da 216 karakterini oynayan Ozan Güven, Cem Yılmaz ile başrolü paylaşacak. Onlara eşlik eden kadın başrol oyuncusu da Seda Bakan oldu. Vizyon tarihi olarak da Cem Yılmaz, yaptığı açıklama ile Arif ve 216′nın 2018 yılında vizyona gireceğini açıkladı.

Arif ve 216nın İlk Afişi ve Vizyon Tarihi Geldi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri