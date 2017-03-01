Arif V 216 için Üç Yeni Video Geldi

Cem Yılmaz‘ın G.O.R.A. ve A.R.O.G. ile bizlerle tanıştırdığı Arif karakteri, Arif V 216 filmiyle tekrar beyaz perdeye geliyor. Merakla beklenen yeni film ile ilgili olarak Arif karakterinin son filmi olacağı açıklandı. 5 Ocak‘ta vizyona girecek olan Arif V 216′nın yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda ise Cem Yılmaz’a Seda Bakan, Zafer Algöz, Gupse Özay, Çağlar Çorumlu, Farah Zeynep Abdullah, Özkan Uğur, Ediz Hun, Kerem Alışık, Mert Fırat ve Can Yılmaz eşlik edecek. Yayınlanan yeni videoları aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…