Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.391 yazıda 7.860 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Arif V 216 için Üç Yeni Video Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:04 - Tarih: 14 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Arif V 216 için Üç Yeni Video GeldiCem Yılmaz‘ın G.O.R.A. ve A.R.O.G. ile bizlerle tanıştırdığı Arif karakteri, Arif V 216 filmiyle tekrar beyaz perdeye geliyor. Merakla beklenen yeni film ile ilgili olarak Arif karakterinin son filmi olacağı açıklandı. 5 Ocak‘ta vizyona girecek olan Arif V 216′nın yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda ise Cem Yılmaz’a Seda Bakan, Zafer Algöz, Gupse Özay, Çağlar Çorumlu, Farah Zeynep Abdullah, Özkan Uğur, Ediz Hun, Kerem Alışık, Mert Fırat ve Can Yılmaz eşlik edecek. Yayınlanan yeni videoları aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Arif V 216 için Üç Yeni Video Geldi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri