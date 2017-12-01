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Apple Watch için Gerçek Sağlık Ürünü Aksesuarı: Kardiaband (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:29 - Tarih: 01 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Apple‘ın akıllı saati Watch, teknik özellikleri ve tasarımı ile kullanıcıları tarafından oldukça beğenilen bir ürün. Ancak akıllı saat, bünyesinde nabız ölçüm sistemi yer alsa da sağlık sektöründe dikkate alınabilecek kadar detaylı ölçüm yapamıyor. AliveCor firması da bu durumu Apple Watch için geliştirdikleri aksesuar ile değiştirmeye hazırlanıyor. Kardiaband ismi ile tanıtılan kordon, Apple Watch için geliştirilen ve dünyanın ilk FDA onaylı EKG ölçüm sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

Aksesuar takılıp kullanılmaya başlanmasıyla birlikte üzerinde yer alan sensöre sadece 30 saniye parmak okutuluyor ve EKG ölçümü yapılabiliyor. Ayrıca belirtilenlere göre alınan sonuçlar doktorların kullanabileceği doğrulukta oluyor.

Kalbin elektriksel haritasını çıkartan Kardiaband, akıllı saatinde bu özelliği isteyenler için dikkat çekici bir ürün. Şimdilik Amerika için çıkışını yapan ürün internet sitesi üzerinden 199 dolar fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

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