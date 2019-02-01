Apple, Pullstring Şirketini Satın Aldı

Sesli asistan teknolojileri arasındaki rekabetler, akıllı telefon üreticileri arasında devam ediyor. Apple da bu yönde sesli asistanı Siri‘ye yeni teknolojiler geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu yönde de Amazon Alexa ve Google Home Assistant için ürünler geliştiren yani sesli asistan teknolojileri üzerine faaliyette bulunan Pullstring, Apple tarafından satın alındı. Anlaşmanın da en az 30 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor. Şirketin teknolojileri de yakında Siri’ye eklenecek.