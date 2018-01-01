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Apple, iCloud Hizmetinin Fiyatlarına Zam Yaptı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:07 - Tarih: 27 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Apple iCloudElektronik hizmetlere gelen yeni vergi sebebiyle Apple, App Store ve Music servislerinin fiyatlarına zam yapmasının ardından şimdi de bulut depolama hizmeti olan iCloud servisinin fiyatlarına da zam uyguladı. Yapılan bildiri ile 26 Şubat tarihinden sonra iCloud, yeni tarifesiyle devam edecek. Böylece öncesinde aylık 2,99 TL olan 50 GB’lık alan 3,99 TL, 7,99 TL olan 200 GB’lık alan ise 11,99 TL oldu. Ayrıca şu an için 29,99 TL olan 2 TB’lik alanın yeni fiyatı ise henüz belli değil.

Apple, iCloud Hizmetinin Fiyatlarına Zam Yaptı

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