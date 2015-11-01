Apple‘ın iPhone X ile beraber görücüye çıkardığı kablosuz şarj aksesuarı AirPower’ın satış fiyatı göründü. iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple Watch Series 3 ve yeni AirPods destekli olan AirPower, aynı anda üç farklı cihazın şarj edilebilmesine imkân sağlıyor. Birden fazla Apple ürününe sahip kişileri şarj kablosu karmaşasından kurtaracak olan ürün, Polonya merkezli satış kanalında 199 dolar fiyat etiketi ile görüldü. Ülkemizde de yaklaşık 900 TL civarı olması beklenen Apple AirPower, 2018 yılında pahalı bir aksesuar olarak raflardaki yerini alacak.