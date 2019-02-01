Apple AirPods 2′nin Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Apple’ın kablosuz kulaklık modeli AirPods’un yeni versiyonunun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Daha çok Apple sevenler tarafında merak edilen ve sabırsızlıkla beklenen Apple AirPods 2, tasarım olarak farklı bir kaplama ile karşımıza gelecek. Teknik yönünde ise bass kalitesinin arttırılmış olacağı haberini alıyoruz. W2 kablosuz bağlantı çipi üzerine kurulan kablosuz kulaklık, bünyesinde daha çok sensörü bulunduracak ve Siri’ye de sesli olarak destek verecek. Kablosuz şarj desteği bulunan ve iPhone, Mac ve iPad modelleriyle Bluetooth 5.0 üzerinden haberleşme sağlayacak olan Apple AirPods 2′nin siyah ya da uzay grisi renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılacak kablosuz kulaklığın yeni modeli için beklenen fiyat yaklaşık 200 dolar.