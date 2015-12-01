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Apache Status Sayfasını Otomatik Olarak Yenileyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:53 - Tarih: 31 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Apache Status Sayfasını Otomatik Olarak YenileyelimSunucunuzun mevcut durumunu monitör etmek mi istiyorsunuz? Bunun için Apache Status yardımcınız olacak. Apache Status ile sunucunuzun ne durumda olduğunu (CPU kullanımı, Uptime süresi v.b.) kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Basit bir HTML sayfasında listeleme olduğu için, tüm bilgiler oldukça anlaşılır oluyor. Apache Status sayfasını otomatik olarak yenilemek istiyorsanız da, aşağıdaki uzantıyı kullanabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz.

AYRICA: LiteSpeed Nedir? Ne Değildir?

Apache Status Sayfasını Otomatik Olarak Yenileyelim

http://sunucu.adi.burada/server-status?refresh=saniye

Not: Saniye alanına “5, 10 veya 60″ gibi saniye değeri girebilirsiniz.

Kaynak: mod_status (Apache Modülü)

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