Sunucunuzun mevcut durumunu monitör etmek mi istiyorsunuz? Bunun için Apache Status yardımcınız olacak. Apache Status ile sunucunuzun ne durumda olduğunu (CPU kullanımı, Uptime süresi v.b.) kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Basit bir HTML sayfasında listeleme olduğu için, tüm bilgiler oldukça anlaşılır oluyor. Apache Status sayfasını otomatik olarak yenilemek istiyorsanız da, aşağıdaki uzantıyı kullanabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz.

AYRICA: LiteSpeed Nedir? Ne Değildir?

http://sunucu.adi.burada/server-status?refresh=saniye

Not: Saniye alanına “5, 10 veya 60″ gibi saniye değeri girebilirsiniz.

Kaynak: mod_status (Apache Modülü)