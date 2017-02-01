AOC, 240 Hz’lik yenileme hızı ile şimdiye kadarki en hızlı AGON oyun monitörünü oyun tutkunlarının beğenisine sundu. AGON AG251FZ olarak adlandırılan oyun monitörü, 25 inç boyutunda Full HD çözünürlüklü TN panelinde Adaptif Sync özelliği ile akıcı oyun keyfi vadediyor. Kulaklık askısı, eğilme, sağa sola dönme ve yükseklik ayarlı ve taşınması için taşıma sapını bünyesinde bulunduran monitör, uzun süreli oyun oynayanlar için AOC Flicker Free teknolojisi sayesinde titreşimi azaltarak gözlerin yorulmasını da önlüyor.

Birçok oyun modunun yer aldığı ve AOC QuickSwitch kumandası ile bütün ayarların kolayca yapılabildiği AOC AGON AG251FZ oyun monitörünün satış fiyatı ise yaklaşık 449 dolar.