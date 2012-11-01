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Animasyon Filmi Tüylü Kaçak’tan Yeni Fragman Geldi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:25 - Tarih: 24 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Animasyon Filmi Tüylü Kaçaktan Yeni Fragman GeldiOzzy isimli bir köpeğin maceralarına tanıklık etmek ister misiniz? Tüylü Kaçak her yaştan kişinin izlemek isteyeceği sıcacık bir animasyon filmi. Filmin konusuna gelecek olursak, köpeğin ailesi tatile çıktığında köpeği oldukça lüks bir barınağa verirler. Ancak bu barınağın dışarıdan görünen yüzü, gerçekte hiç de öyle değildir. Ozzy de ailesine geri dönmek için buradan kurtulmaya çalışacaktır. Ancak bu pek de kolay olmayacaktır. Film için dublajlı bir fragman da geldi.

Animasyon Filmi Tüylü Kaçaktan Yeni Fragman Geldi

Alberto Rodríguez ve Nacho la Casa‘nın yönetmen koltuğunu paylaştığı İspanyol yapımı film, 3 Şubat’ta vizyona girecek. Film için gelen dublajlı fragmanı ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tüylü Kaçak Türkçe Dublajlı Fragman

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