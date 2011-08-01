Pixar tarafından geliştirilen, macera türündeki yeni animasyon filmi Soul için fragman geldi. Yaşam dengesini bulması ve ruhunu keşfetmesi gereken bir adamın hikayesinin anlatıldığı Soul, Pete Docter ve Kemp Powers tarafından yönetildi. Animasyon filminin seslendirme kadrosunda Jamie Foxx, Tina Fey, John Ratzenberger, Daveed Diggs, Phylicia Rashad ve Ahmir-Khalib Thompson gibi isimler yer alıyor.

Animasyon filmi Soul, 19 Haziran 2020 tarihinde vizyona girecek. Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Pixar Animasyon Filmi Soul Fragman İzle