Animasyon Filmi Scoob! için Fragman Geldi

Scooby-Doo ile Shaggy'nin orijinal hikâyesinin animasyon filmi olan Scoob! için fragman paylaşıldı. Animasyon filminde Shaggy ile Scooby-Doo'nun arasındaki dostluğun nasıl başladığı ve diğer arkadaşlarıyla nasıl tanıştıkları işlenecek. Yönetmen koltuğunda Tony Cervone'nin oturduğu Scoob!, 29 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Scoob! Fragman İzle