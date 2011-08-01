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Animasyon Filmi Scoob! için Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:47 - Tarih: 13 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Animasyon Filmi Scoob!Scooby-Doo ile Shaggy'nin orijinal hikâyesinin animasyon filmi olan Scoob! için fragman paylaşıldı. Animasyon filminde Shaggy ile Scooby-Doo'nun arasındaki dostluğun nasıl başladığı ve diğer arkadaşlarıyla nasıl tanıştıkları işlenecek. Yönetmen koltuğunda Tony Cervone'nin oturduğu Scoob!, 29 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Animasyon Filmi Scoob! Fragman İzle

Scoob! Fragman İzle

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