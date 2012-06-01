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Angry Birds, Yeni Oyunu “Blast” ile Geri Döndü [Video]

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 25 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Angry Birds, Yeni Oyunu Blast ile Geri Döndü [Video]Rovio tarafından geliştirilen Angry Birds efsanesi yepyeni bir oyunla geri döndü. Hızlı bir yükselişle birlikte beyaz perdeye de çıkan oyun serisi, yeni oyunu Angry Birds Blast ile bizleri farklı bir eğlenceye davet ediyor. Bize verilen sayıdaki kuşları, yan yana duran balonları patlatarak kurtarmaya çalıştığımız oyunda yapacağınız hamle sayıları belirli olduğu için dikkatli olmak gerekiyor. Oynamak için internet bağlantısının gerekmediği oyunun tanıtım videosuna ve android – ios indirme linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Angry Birds, Yeni Oyunu Blast ile Geri Döndü [Video]

Angry Birds Blast Tanıtım Videosu

Angry Birds Blast İndirmek Linkleri

Angry Birds, Yeni Oyunu Blast ile Geri Döndü [Video] Angry Birds, Yeni Oyunu Blast ile Geri Döndü [Video]

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