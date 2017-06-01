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Android’in Doğumundan Bugüne Yaşadığı Evrim (Video)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:59 - Tarih: 08 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Androidin Doğumundan Bugüne Yaşadığı Evrim (Video)İlk defa Andy Rubin tarafından yaratılan ve Google tarafından geliştirilmeye devam edilen Linux tabanlı mobil işletim sistemi Android, geçmişten günümüze kadar birçok değişim geçirdi. YouTube‘daki bir kanal tarafından hazırlanan video ile ise Android’in bu zamana kadar yaşadığı adeta evrim niteliğindeki değişime şahit oluyoruz. İlk olarak 2008‘de çıkan versiyon ile karşımıza çıkan Android, günümüzdeki hâline kadar kesinlikle fazlası ile değişime uğramış görünüyor.

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