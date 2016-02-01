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Android’de Yüklediğimiz Uygulamaları Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:00 - Tarih: 29 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Androidde Yüklediğimiz Uygulamaları KaldıralımAndroid altyapısına sahip olan cihazımıza bir uygulama yüklediğimizde ve daha sonra fazla yer kapladığını düşündüğümüzde, uygulama simgesine tıklayarak üstte çıkan “Kaldır” bölümü ile ana sayfamızdan kaldırabiliriz. Ancak uygulama hâlâ yer kaplamaya devam edecektir. Bu yüzden dilediğiniz uygulamaları cihazınız üzerinden kalıcı olarak kaldırabilmektesiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu şekilde uygulamalar tamamen kalkmış olacaktır.

AYRICA: Android’de Ekran Kapanma Süresini Ayarlayalım

Android Uygulamalarını Kalıcı Olarak Kaldırmak

  • Ayarlar bölümüne giriş yapın.
  • Sol menüdeki Uygulamalar sekmesine tıklayın.
  • Uygulama yöneticisi bölümüne giriş yapın.
  • Kaldırmak istediğiniz uygulamaya tıklayın.
  • “Kaldır” butonuna tıklayarak tamamen kaldırabilirsiniz.
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