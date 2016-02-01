Android altyapısına sahip olan cihazımıza bir uygulama yüklediğimizde ve daha sonra fazla yer kapladığını düşündüğümüzde, uygulama simgesine tıklayarak üstte çıkan “Kaldır” bölümü ile ana sayfamızdan kaldırabiliriz. Ancak uygulama hâlâ yer kaplamaya devam edecektir. Bu yüzden dilediğiniz uygulamaları cihazınız üzerinden kalıcı olarak kaldırabilmektesiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu şekilde uygulamalar tamamen kalkmış olacaktır.

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Android Uygulamalarını Kalıcı Olarak Kaldırmak