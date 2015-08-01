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Android’de Ekran Kapanma Süresini Ayarlayalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:05 - Tarih: 21 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Androidde Ekran Kapanma Süresini AyarlayalımAndroid kullanım bakımından oldukça büyük bir plâtform. Ancak ne yazık ki, örneğin tabletlerde, ekran kapanma süresi çok kısa. Bu yüzden herhangi bir makale okurken sürekli ekrana dokunmanız gerekebilmektedir. Ancak bunun için bir çözüm var. Dilerseniz, ekran kapanma süresini ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, ekran kapanma süresini daha uzun tutmanız mümkün. Aşağıdaki adımlar ile bu yönde aksiyon alabilmektesiniz. Hemen ilgili adımları inceleyelim.

Android Ekran Kapanma Süresi Nasıl Değiştirilir?

  • Ayarlar bölümüne giriş yapın.
  • Ekran sekmesine tıklayın.
  • “Ekran zaman aşımı” seçeneğine tıklayın.
  • Açılan seçeneklerden dilediğiniz zamana tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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