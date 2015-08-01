Android kullanım bakımından oldukça büyük bir plâtform. Ancak ne yazık ki, örneğin tabletlerde, ekran kapanma süresi çok kısa. Bu yüzden herhangi bir makale okurken sürekli ekrana dokunmanız gerekebilmektedir. Ancak bunun için bir çözüm var. Dilerseniz, ekran kapanma süresini ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, ekran kapanma süresini daha uzun tutmanız mümkün. Aşağıdaki adımlar ile bu yönde aksiyon alabilmektesiniz. Hemen ilgili adımları inceleyelim.

Android Ekran Kapanma Süresi Nasıl Değiştirilir?