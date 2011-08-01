Evinizde kullandığınız interneti başkalarının kullanmasını önlemenin bir yolu da mac filtrelemedir. Modeminize koyduğunuz şifrenin yanı sıra sadece kendinize ait PC, telefon ya da tablet gibi cihazların bağlanmasını isterseniz bu yöntem kullanışlıdır. Bunun için Android Wi-Fi mac adresi öğrenme konusunda araştırma yapılmaktadır. Android telefonunuz varsa ve mac adresini modem güvenlik ayarlarında tanımlı mac adresleri içerisine eklerseniz, o mac adresi dışındaki cihazların wi-fi ağına bağlanmasını engellersiniz.

Bu sayede eğer modem şifreniz bilinse bile mac adresi tanımlı değilse internetiniz kullanılamaz. Android mac adresi bulma işlemi oldukça basittir. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Android Mac Adresi Bulma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun " Ayarlar " menüsüne girin.

" menüsüne girin. Ardından " Cihaz Hakkında " bölümüne gelin ve " Durum " sekmesine tıklayın.

" bölümüne gelin ve " " sekmesine tıklayın. Açılan ekran içerisinde Wi-Fi mac adresi yazan kısım aradığınız adrestir. Bu adresi modemde mac filtreleme içerisine tanımlayarak işlemi sonlandırabilirsiniz. Kullandığınız diğer cihazlar için de aynı şekilde mac adreslerini tanıtmalısınız.

Android mac adresi bulma işlemi bu kadar basittir. Bu konuda sorunuz varsa aşağıdaki yorum alanından bize yazabilirsiniz.