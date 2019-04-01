Android iOS'laşıyor mu?

Gün geçtikçe hem tasarımsal hem de özellik açısından birçok noktada birbirinden esinlenilerek geliştirilen cihazlar arasında elbette ki Android ve iOS ürünleri var. Her yıl bir markanın özelliğini diğerinde görüyoruz ve bunun sonucunda aslında markalar farklı olsa da arayüzler, tasarımlar benzeşiyor. Arayüz benzeşmelerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer Android bir iOS özelliğini bünyesine ekliyor!

Android İkonları Değişiyor

Biliyoruz ki Android işletim sistemi için hazırlanmış tüm uygulamalarda, geliştiricilerin seçtiği ikonlar kullanılabiliyor. Geliştiriciler dilerse sadece bir sembol ya da herhangi bir geometrik şekli ikon olarak ayarlayabiliyordu, ancak uygulama ikonlarının bir standarda sahip olmaması maalesef arayüzdeki görselliği bozduğu gerekçesi ile değiştirilme kararı alındı.

Bundan sonra geliştiriciler Google Play’e yükledikleri tüm uygulamaları aynı iOS’da olduğu gibi kare arka plan ile yüklemek zorunda. Ayrıca uygulamanın kare şartını sağlamak için şeffaf arka plan kullanmayı düşünenlere de üzücü bir haber, uygulama ikonlarında şeffaf arka plan da maalesef ki kabul edilmeyecek. 1 Mayıs’dan itibaren yeni yüklenecek olan tüm uygulamaların ikonları aynı standartta kabul edilecekken hali hazırda Google Play’de yer alan uygulamaların ikonlarını güncellemeleri için 24 Haziran’a kadar süreleri var.