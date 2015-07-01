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Amerikan Ordusundaki Savaş Fotoğrafçısı Kendi Ölümünü Görüntüledi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:26 - Tarih: 06 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Amerikan Ordusundaki Savaş Fotoğrafçısı Kendi Ölümünü GörüntülediAmerikan ordusunda savaş fotoğrafçısı olarak görev yapan 22 yaşındaki Hilda Clayton, 2013 yılında havan topuyla yapılan atış talimi hazırlıkları sırasında yaşanan kaza ile meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti ve ölmeden önceki son anı ise fotoğraflamıştı. Amerikan ordusu da Clayton’ın çektiği son fotoğraf karesini ailesinden özel izin alarak orduya bağlı olan Military Review dergisinde yayınladı. Patlama sırasında Hilda Clayton’la beraber dört Afgan askeri de kazadan kurtulamadı.

Amerikan Ordusundaki Savaş Fotoğrafçısı Kendi Ölümünü Görüntüledi

Clayton’la beraber orada bulunan Afgan ordusu fotoğrafçısı da aynı anı farklı açıdan kaydetmişti. Aşağıdaki fotoğrafta da Afgan fotoğrafçının farklı açıdaki karesi yer alıyor. Fotoğrafçının karesinin sol köşesinde Clayton‘ın makinesi de görülüyor.

Amerikan Ordusundaki Savaş Fotoğrafçısı Kendi Ölümünü Görüntüledi

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