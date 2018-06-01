Şu sıralar hem içerik oluşturmak, hem de denemek adına alternatif tarayıcıları kullanıyorum. Maxthon adlı bir tarayıcı var, bilenler bilir. Dahili olarak birçok özellik de içerisinde barınıyor. Chrome, Opera, Vivaldi v.b… rakiplerine göre farklı yönden artıları var. Zaten bu yönde içerik de oluşturuyor olacağız. Ancak eğer ki alternatif, farklı ve bol özellikli bir tarayıcı denemek istiyorsanız, Maxthon Browser’ı tavsiye edebilirim. En azından kişiselleştirilebilirlik açısından da güzel bir tarayıcı.

Alternatif Tarayıcı Önerisi: Maxthon Browser

İndir: Maxthon (Türkçe)