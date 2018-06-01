Sizlerle yeni bir web sitesi hazırlarken karşılaştığım harikulade bir icon arama motorunu paylaşmak istiyorum: Flaticon.com! Bu harika site sayesinde dilediğiniz kategori çerçevesinde icon arayabilir, daha sonra ise üye girişi yaparak, bu iconların boyutlarını, renklerini değiştirebilir, istediğiniz boyutta da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu gerçekten de mükemmel bir durum. IconFinder‘a alternatif olarak aklınızda olmasını tavsiye ederim, kesinlikle müthiş derecede güzel iconlar bulunmaktadır.

Adres: Flaticon.com