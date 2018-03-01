Alternatif Buton Yapma Sitesi: Button Optimizer

Geçtiğimiz aylarda online buton yapmak için Da Button Factory adlı servisi tanıtmıştım sizlere. Şimdi ise alternatif olarak bir başka buton yapma sitesini tanıtmak istiyorum. İkon da ekleyebileceğiniz butonlar yapılabilen Button Optimizer, dilerseniz CSS olarak sunuyor sizlere butonu, dilerseniz de PNG olarak. Tamamen ücretsiz olarak ilgili servis, oldukça kolay bir kullanıma sahip. Aşağıdaki bağlantı ile üye olmadan, dilediğiniz gibi buton yapmaya bugünden başlayabilirsiniz.

Adres: Button Optimizer