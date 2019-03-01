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Fatih Özel Kolej

Alternatif Analiz Servisi: Yandex.Metrica

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:12 - Tarih: 08 Mart 2019 - Yorum: 0
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Alternatif Analiz Servisi: Yandex.MetricaBiz web geliştiricileri genellikle analiz servisi olarak Google’ın Analytics servisini kullanırız. Ancak bence alternatiflere de şans vermek gerekir. Bir süre önce detaylı olarak incelemeye başladığım ve aktif olarak kullandığım Yandex.Metrica servisini sizlere de tavsiye etmek istedim. Birçok açıdan analiz yapabilmenizi sağlayan Yandex.Metrica, ziyaretçilerinizin tıklamalarına ve aktivite videolarına kadar birçok aracı ücretsiz olarak sunmaktadır. Kesinlikle web siteniz için denemelisiniz.

Adres: Yandex.Metrica (Türkçe)

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