Almanya, Çocuklara Özel Akıllı Saatleri Yasakladı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın içerisine giren akıllı saatler, amaçlarının hayatımızı kolaylaştırması olmasıyla birlikte beraberinde getirebileceği bazı sorunlardan dolayı Almanya hükümeti tarafından çocuklar için yasaklandı. Bu yasaklanmanın sebebi de güvenlik endişesi oluşturması. Ailelerin çocuklarını takip etmesi ve olumsuz durumlarda da müdahale edilmesi için tercih edilen akıllı saatler, kötü bilgisayar korsanları tarafından kırılabilmesi endişesiyle çocuklar için tehlikeli olabilir. Yapılan araştırmada da özellikle Gator 2, Tinitell, Viksfjord ve Xploara çocuk akıllı saatlerinin kolayca korsanlar tarafından çözülebildiği belirlendi.

Bu konularda en hassas ülkelerden biri olan Almanya hükümeti, özellikle GPS özelliğine sahip akıllı saatlerin çocuklar için daha tehlikeli olduğu ve bunların yasaklandığını açıkladı.