2012 yılında vizyona giren Prometheus ile uzun bir aradan sonra tekrar beyaz perdeye gelecek olan Alien serisi, yeni filmi Alien: Covenant ile karşımıza geliyor. Devam niteliğinde olsa da eski filmleri andıran ve daha çok bilim kurgu yönünde değişikliklere giden yeni film, fragmanına bakıldığında da o heyecanı veriyor. Michael Fassbender‘ın David rolünde olduğu Alien Covenant’ın başrollerinde Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup, Demian Bichir, Carmen Ejogo ve Amy Seimetz yer alıyor. 19 Mayıs 2017‘de gösterime girecek olan Alien: Covenant’ın ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.