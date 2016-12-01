Telefonun icadı ile tanıdığımız Alexander Graham Bell, aslında işitme engelliler için çalışmalar yapıyordu. Bu süreçte kendisi telefonu icat etti ve milyarlarca insanın birbirini uzaktan da olsa duyabilmelerini sağlamıştır. Dolayısı ile kendisinin dünyayı tamamen değiştirdiğini dile getirmek yanlış olmayacaktır. Peki kendisinin ses kaydı olsa nasıl olurdu? Kendisine ait ses kaydını aşağıdan dinleyebilirsiniz. Bu denli büyük bir bilim insanının, sesini duymak bile heyecan verici gerçekten…