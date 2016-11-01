Alexa düşürme yöntemleri birçok forumda tartışılır. Ancak ben pek fazla suistimal edildiğini düşünüyorum bu durumun. Bundan ötürü Alexa istatistiklerinin pek sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Fakat bazı reklamverenler Alexa istatistiklerine bakabiliyor. Bu yüzden sizler de zaman zaman Alexa değerlerinizi görüntülemek, kontrol etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki URL’nin sonuna web sitenizin bağlantısını yazmanız yeterli olacaktır, karşınıza istatistiki veriler çıkacaktır.

AYRICA: Alexa’da Ülke Nasıl Değiştirilir?

https://www.alexa.com/siteinfo/teknobeyin.com

Not: Yukarıdaki kırmızı alanı kendinize göre değiştirmeyi unutmayın lütfen.