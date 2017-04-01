Günümüzde İnternet üzerinde milyarlarca web sitesi var. Bu da aynı şekilde domain kaydı yapıldığı anlamına geliyor. Dolayısı ile artık domain yakalamak da zorlaştı. Örneğin, .com domain ne zaman düşer veya saat kaçta düşer, hiç merak ettiniz mi? Ben uzun zamandır bu konu ile ilgilendiğim için sizlerle bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Bir alan adı düşmeden önce birçok periyot söz konusudur. İlk periyot çerçevesinde alan adı sahibi domainini normal fiyat ile yenileyebilir.

AYRICA: Alan Adı (Domain) Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İkinci periyotta ise daha yüksek bir fiyata alan adını yenileyebilir. Üçüncü periyotta ise alan adı 6 gün içerisinde boşa düşer. Yani bir alan adının tamamen boşa çıkma süresi ortalama 80 gündür. Örneğin, .com domainler saat 21:00‘da boşa çıkmaya başlar ve bu süreç saat 22:30‘a dek devam eder. Dolayısı ile bir alan adı yakalamak istiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Çünkü sizin gibi takip eden birileri olabilir…

Alan adlarının durumunu kontrol etmek için ise FreeWho servisini kullanabilirsiniz.