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Alan Adı Kilidi Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:44 - Tarih: 23 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Alan Adı Kilidi Nedir? Ne İşe Yarar?Alan adı kilidi, bir domain ürününün sizden habersiz bir şekilde başka bir firmaya transfer edilebilmesini engelleyen bir güvenlik önlemidir. Dolayısı ile birçok alan adı firmasında bu özellik bulunuyor. Eğer mevcut güvenliğinizi pekiştirmek isterseniz, lütfen alan adı kilidini aktive edin. Böylelikle alan adınız, kilit açılmadığı müddetçe hiçbir şekilde transfer edilemeyecektir ve bu ek bir güvenlik önlemidir. Her firmada olmasa bile, büyük firmalar bu özelliği ücretsiz olarak kullanıcılarına sunmaktadır.

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