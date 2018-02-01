Aktivite Takibi Yapan Akıllı Gözlük: Level (Video)

Aktivite takibi için geliştirilen saat ya da bileklik gibi ürünlerin yanı sıra VSP şirketi, yeni ürünü olan “Level” isimli akıllı gözlükle karşımıza çıktı. İçerisine dahil edilen manyetometre, ivmeölçer ve jiroskop donanımları sayesinde attığınız adımları ve yaptığı hesaplar ile de kalorinizi ölçen akıllı gözlük, bu değerleri uygulaması ile akıllı telefonunuzdan incelemenize imkan sağlıyor. Beş günlük bir pil ömrü sunan Level, günlük hedefleri tamamlayarak 50 puana ulaşan kullanıcıları için bir fırsat da sunuyor.

Şirket, 50 puan kazanan kullanıcılara kapsamlı bir göz muayenesi ve gözlük hediye ediyor. İsterseniz bu göz muayenesini başkası için de kullanabiliyorsunuz. Son olarak, akıllı gözlüğün öncelikle ABD’de yaklaşık 270 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağını belirtelim.