Akismet Kullanmanıza Kesinlikle Gerek Yok

WordPress ile birlikte en çok tavsiye edilen SPAM yorum önleme eklentisi Akismet olsa gerek. Bunun sebebi Automattic tarafından geliştiriliyor olmasıdır. Yani WordPress ekibi. Ancak ben ne olursa olsun, Akismet eklentisinin oldukça kaynak kullanımı sağladığını öngörüyorum. En azından paylaşımlı hostinglerde CPU kullanımını artırılabilmektedir. Bu yüzden bana soracak olursanız, tecrübelerime göre Akismet eklentisini kullanmanıza gerek yoktur. Bunun yerine manuel olarak eklenti yazmak her zaman daha iyi bir tercih olacaktır. Geçtiğimiz bir içeriğimizde eklentisiz çözüm önerisi dile getirmiş idim. Akismet yerine ilgili yazımı incelemeyi düşünebilirsiniz.