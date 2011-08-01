Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), akıllı telefon almayı düşünenler için kötü haberle geldi. Alınan yeni karara göre akıllı telefon almak için alınan kredilerin taksit sayısı düşürülüyor. Öyle ki, 3.500 TL üzerindeki telefonları almak için kullanılan kredilerin taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirileceği açıklandı. Yeni alınan kararla birlikte, 3.500 TL üzerinde yeni telefon almak için kredi aldıysanız, ödemesi için taksit sayısı 3 ayı aşamayacak.
Akıllı Telefon Kredilerinin Taksit Sayısı İndiriliyor
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:57 - Tarih: 06 Ocak 2020 - Yorum: 0
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