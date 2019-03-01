Akıllı Bileklik ve Bluetooth Kulaklık Bir Arada: Huawei TalkBand B3 Lite

Huawei, bluetooth kulaklığı bünyesinde barındıran akıllı bilekliği TalkBand B3 Lite’ı duyurdu. 10 metrelik bluetooth bağlantı desteğine sahip olan ürün, 4 güne varan kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Telefon görüşmesinin yanı sıra video izlerken ya da müzik dinlerken de kullanılabilen Huawei Talkband B3 Lite, konuşma sırasındaki arka plandaki gürültüyü engellemesiyle birlikte aynı anda iki farklı telefonla bağlantı desteği de sağlıyor. Akıllı bileklik özelliği sayesinde de aktivite bilgilerinizi 0,91 inç HD OLED renkli ekranından sunan ürün, TruSleep 2.0 ile uyku düzenini de takip edebiliyor. Hipoalerjenik malzemeden üretilmiş olan akıllı bileklik, sadece 2 saat içinde şarj edilebiliyor.