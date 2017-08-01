Age of Empires: Definitive Edition için Çıkış Tarihi Geldi

Forgotten Empires’ın geliştiriciliğini Microsoft‘un da dağıtımını üstlendiği Age of Empires: Definitive Edition için çıkış tarihi açıklandı. Microsoft Store’da 56,25 TL fiyata ön siparişte olan efsane oyun, 20 yıl önce yayınlanmasının ardından Windows 10 sistemler için geliyor. 40 saatten fazla oynanış ve 8 oyuncu izni sunan Age of Empires: Definitive Edition, modernleştirilmiş görselleriyle karşımıza çıkacak. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, 20 Şubat tarihinde çıkışını yapacak.