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Age of Empires: Definitive Edition için Çıkış Tarihi Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:34 - Tarih: 21 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Age of Empires Definitive EditionForgotten Empires’ın geliştiriciliğini Microsoft‘un da dağıtımını üstlendiği Age of Empires: Definitive Edition için çıkış tarihi açıklandı. Microsoft Store’da 56,25 TL fiyata ön siparişte olan efsane oyun, 20 yıl önce yayınlanmasının ardından Windows 10 sistemler için geliyor. 40 saatten fazla oynanış ve 8 oyuncu izni sunan Age of Empires: Definitive Edition, modernleştirilmiş görselleriyle karşımıza çıkacak. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, 20 Şubat tarihinde çıkışını yapacak.

Age of Empires: Definitive Edition için Çıkış Tarihi Geldi

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