Orijinali 1997 yılında çıkan ve o zamandan beri oldukça sevilen Age of Empires’ın definitive sürümü geliyor. Yeniden düzenlenen soundtrack, 4K grafikler ve oynanış yönünden geliştirilen oyun için 14 dakikalık oynanış videosu da paylaşıldı. Ayıca Age of Empires: Definitive Edition‘dan sonra Age of Empires II ve Age of Empires III Definitive Edition’ın da geleceğini, ancak şu an için çıkış tarihlerinin belli olmadığını belirtelim. 19 Ekim 2017′de çıkışını gerçekleştirecek olan Age of Empires: Definitive Edition için yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Age of Empires: Definitive Edition Oynanış Videosu