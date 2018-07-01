AdGuard, bildiğiniz gibi çok önemli bir reklam engelleme alternatifi. Milyonlarca da kullanıcısı mevcut. Şunu sormak istiyorum, AdGuard'ın zararlı yazılımlara karşı da koruma sağladığını biliyor muydunuz? Bu özelliğini dilerseniz aktif hâle getirebilmektesiniz. AdGuard'ın Ayarlar sayfasına girdiğinizde, alttaki Gezinti koruması başlığı altında yer alan Kimlik hırsızlığı ve zararlı yazılım koruması seçeneğini aktif hâle getirmeniz yeterli olacaktır.
AdGuard Zararlı Yazılım Korumasını Etkinleştirmek
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:05 - Tarih: 13 Nisan 2019 - Yorum: 0
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