Reklâm engelleme konusunda oldukça fazla kullanılan AdGuard, ücretli bir program. Dolayısı ile dilerseniz AdGuard'ı tarayıcınıza ücretsiz olarak kurabileceğiniz gibi, Windows için ücretli versiyonu da satın almayı düşünebilirsiniz. Konumuza dönecek olur isek, varsayılan olarak Windows her başlatıldığı zaman, AdGuard da açılmaktadır. Eğer ki AdGuard Windows ile başlamasın istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Merak etmeyin, bu seçenek, AdGuard'ı tamamen devre dışı bırakmaz. Yani reklâmlar engellenmeye devam edecektir.

AdGuard Windows ile Başlamasın (Programı Kapatmadan)

1) Öncelikle Ayarlar bağlantısına tıklayın.

2) Ardından ise AdGuard'ı Windows ile başlat seçeneğinden onayı kaldırın.