AdGuard'ın Windows programı ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Önceki içeriğimizde, AdGuard filtre kontrol sıklığını değiştirmek ile ilgili bilgi vermiştik. Şimdi ise, AdGuard (Windows) istatistikleri sıfırlamak nasıl oluyor, bu konuya değinmek istiyoruz. Program, varsayılan olarak engellenen reklâmlar ve engellenen takipçiler ile ilgili istatistik tutmaktadır. Ancak dilediğiniz zaman, bu istatistikleri sıfırlamanız mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu işlem gerçekleştirilebilmektedir.

AYRICA: AdGuard Koyu Tema Aktif Etme Nasıl Yapılır?

AdGuard İstatistikleri Sıfırlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bağlantısına tıklıyoruz.

2) İstatistikleri sıfırla bağlantısına tıklayalım ardından.

3) Akabinde Tamam butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabiliriz.