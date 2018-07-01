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AdGuard Filtre Güncelleme Sıklığını Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:31 - Tarih: 14 Nisan 2019 - Yorum: 0

AdGuard Filtre Güncelleme Sıklığını DeğiştirmekGeçtiğimiz içeriğimizde AdGuard için zararlı yazılım korumasını aktif etmek ile ilgili paylaşımda bulunmuştuk. Şimdi ise, AdGuard filtre güncelleme sıklığını değiştirmek nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Bu ayar default (varsayılan) olarak 48 saat şeklinde ayarlıdır. Ancak eğer ki bu güncelleme sıklığını değiştirmek istiyorsanız, öncelikle Ayarlar sayfasına geliniz.

Filtre güncelleme sıklığı menüsünden dilediğiniz saat dilimini seçebilirsiniz. Ayrıca bunu devre dışı bırakabilmeniz de mümkündür. Fakat güncel kalabilmek adına devre dışı bırakmanızı tavsiye etmiyoruz.

AdGuard Filtre Güncelleme Sıklığını Değiştirmek

AdGuard Filtre Güncelleme Sıklığını Değiştirmek

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