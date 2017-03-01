Web sitemizdeki içeriklerin paylaşılabilir olması çok önemli. Bunun için manuel olarak da sosyal medya butonları eklemek mümkün. Ancak gerek analiz özelliği ile, gerek kolay kullanımı ile AddThis servisini kullanmamak için hiçbir geçerli sebep yok gibi görünüyor. AddThis’i kullanarak yazılarınız için paylaşım butonları ekleyebileceğiniz gibi, bu butonları dilediğiniz gibi de özelleştirebilmektesiniz. Tamamen ücretsiz ve kullanımı kolay bir servis. Aşağıdaki bağlantı ile bugün üye olabilir ve denemeye başlayabilirsiniz. Kesinlikle web siteniz için faydasını göreceksiniz. Emin olabilirsiniz.

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